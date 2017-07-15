Yaz okullarına ilgi yoğun

YAZ döneminde okulların tatile girmesiyle beraber çocuklara modern tesis ve uzman antrenörleriyle spor yapma fırsatı sunan Alanya Belediyespor, yaz spor okullarında 8 farklı branşta yaz boyu hizmet verecek. Belediyespor’un yaz spor okullarına bu yıl ilginin oldukça yüksek olduğunu kaydeden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak, tatillerini güven ve sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için birçok dalda eğitim veren yaz okulu açtıklarını ve tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

BİRÇOK DALDA SPOR EĞİTİMİ

Yaz kış devam eden ve geleneksel hale gelen Alanya Belediyesi Spor Kulübü yaz spor okulunda, voleybol, futbol, basketbol, tenis, cimnastik, box, step aerobik, kick-box branşlarında hizmet veriliyor. Oba'da bulunan Sadullahoğlu Futbol Sahası'nda çalışmalara devam eden Futbol Yaz Spor Okulları’na aşırı talep nedeniyle Kestel ve Mahmutlar bölgesinde bulunan çocuklar Kestel Futbol Sahası’nda eğitim görüyorlar. Yetkililer, çocuklarını futbol dışındaki branşlara kayıt yaptırmak isteyen velilerin 75. Yıl Kapalı Spor Salonu'na, futbol kurs kayıtları için ise Oba'da bulunan Sadullahoğlu Futbol Sahası'nda kayıt yaptırabileceklerini söylediler.