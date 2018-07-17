Yayla havası iyi gelsin

İLK etap kampını Erzurum'da tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, 2 günlük iznin ardından Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'ndeki Fenerbahçe Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde önceki akşam 2. etap kampına girdi. Akşam saatlerinde başlayan kamp, 19.15'de yapılan ilk antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan idman tam kadro olarak gerçekleşti. Turuncu yeşillilerin bu sabah yaptığı antrenmanda ise ağırlık ve kondisyon çalışması yapıldı. Aytemiz Alanyaspor, 13 gün sürecek Topuk Yaylası kampında 4 hazırlık maçı yapacak.