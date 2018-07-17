Yayla havası iyi gelsin

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, 2. etap kamp çalışmaları için Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde önceki akşam kampa girdi

Yayla havası iyi gelsin
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İLK etap kampını Erzurum'da tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, 2 günlük iznin ardından Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'ndeki Fenerbahçe Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde önceki akşam 2. etap kampına girdi. Akşam saatlerinde başlayan kamp, 19.15'de yapılan ilk antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan idman tam kadro olarak gerçekleşti. Turuncu yeşillilerin bu sabah yaptığı antrenmanda ise ağırlık ve kondisyon çalışması yapıldı. Aytemiz Alanyaspor, 13 gün sürecek Topuk Yaylası kampında 4 hazırlık maçı yapacak. 

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