'Yaşlı' diyenler peşinden koşuyor

Geçtiğimiz sezon sonu ve bu sezon başında adı Fenerbahçe ile anılan Vagner Love için "33 yaşına geldi Fenerbahçe'de oynayamaz" diye yorum yapanlar, şimdi aynı oyuncuyu Fenerbahçe'nin kurtarıcısı olarak görüyor