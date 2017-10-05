'Yaşlı' diyenler peşinden koşuyor

DÜN bütün haber sitelerinde ortaya atılan iddia da bunu doğruluyor. Alanyaspor'un Trabzon zaferine "KATLİAM" başlığı atarak galibiyete gölge düşürmeye çalışan Fotomaç, şimdi de Fenerbahçe'nin Vagner Love'ı devre arasında transfer edeceğini iddia etti. Gazetede yer alan haberde şu ifadelere yer verildi: "7 maçta 7 gol atan Alanyasporlu Vagner Love, Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi. 4 yabancı golcüsünden beklediği verimi alamayan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk için Vagner Love'ın transferine sıcak bakıyor."
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