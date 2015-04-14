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Yarıştan kopmadık

ALBİMO Alanyaspor, lig lideri Kayserispor karşısında ikinci yarının başında Ayite ile öne geçti ancak konuk ekip bu gole Okay'la cevap verdi. 90 dakika sonunda puanlar paylaşıldı. Turuncu-Yeşilli takım umutlarını son 7 haftaya taşıdı

Yarıştan kopmadık

ALBİMO Alanyaspor, lig lideri Kayserispor karşısında ikinci yarının başında Ayite ile öne geçti ancak konuk ekip bu gole Okay'la cevap verdi. 90 dakika sonunda puanlar paylaşıldı. Turuncu-Yeşilli takım umutlarını son 7 haftaya taşıdı

14 Nisan 2015 Salı 09:35
Yarıştan kopmadık
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MAÇA hızlı başlayan taraf ALBİMO Alanyaspor oldu. 9'uncu dakikada Ayite'nin ortasında Deniz'in kafa vuruşu az farkla auta gitti. 26'ncı dakikada Biseswar'ın çaprazdan sert şutunu kaleci Haydar kontrol etti. 30'uncu dakikada Efecan'ın ortasında Sinan gelişine sert vurdu ancak top az farkla üstten auta gitti. 
32'nci dakikada Kayserispor ani atağa çıktı. Murat'ın savunmanın arkasına attığı topa keleci Haydar ve Biseswar hareketlendi. Topa Haydar'dan önce yetişen Biseswar aşırma vuruş yaptı ancak top direğe çarparak oyun alanına döndü. Tehlikeyi savunma uzaklaştırdı. 36'ncı dakikada Turgut Doğan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Haydar uzanarak kornere çeldi. 48’inci dakikada Efecan orta alanda buluştuğu topla sağdan rakip yarı alana sokuldu. Bu oyuncu topu yerden pasla savunmanın markajındaki Ayite'ye aktardı. Topu rakibinden kurtaran Ayite yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. ALBİMO Alanyaspor'un 1-0 öne geçtiği maçta 52’nci dakikada Efecan’ın uzaktan sert şutunda kaleci Aghayev topu güçlükle kornere çeldi. 60'ıncı dakikada Biseswar’ın pasında topla buluşan Okay Erman’ı çalımlayarak ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu oyuncu topu Haydar’ın sağından filelere gönderdi. Böylece rakip takım 1-1'lik eşitliği yakaladı. 82'nci dakikada korner atışından gelen topa ön direğe yakın mesafede Abbullah'ın kafa vuruşu direkten döndü. 88'inci dakikada Turgut Doğan ceza sahası dışından sert vurdu, topu kaleci Haydar sağ köşeden güçlükle kornere çeldi. Maç 1-1 sona erdi.

MAÇIN KARNESİ
STAT: Oba Stadı
HAKEMLER: Barış Şimşek (8), Orkun Aktaş (8), Alpaslan Dedeş (8)
ALBİMO ALANYASPOR: Haydar (8), Efecan (7), Ayite (8), Timuçin (7), Özgür (7), Sinan (7) (Dk.90+2 Tolga), Perovic (7) (Dk.84 Ahmet Özer (6), Erman (6), Kerem Can (7), Ahmet Şahbaz (7), Deniz (6)
KAYSERİSPOR: Aghayev (7), Fonseca (8), Okay (8), İbrahim (7), Nobre (6) (Dk.27 Turgut Doğan (6), Biseswar (7) (Dk.70 Mehmet (6), Simic (8), Alper (7), Murat (6) (Dk. 59 Abdullah (6), Ömer (7), Cem (7)
GOLLER: Dk. 48 Ayite (ALBİMO Alanyaspor), Dk. 60 Okay (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Efecan, Kerem Can, Erman, Ahmet Şahbaz (ALBİMO Alanyaspor), İbrahim, Biseswar, Alper, Okay (Kayserispor)
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Son Güncelleme: 13.04.2015 19:40
Anahtar Kelimeler:
Süper LigAlbimo AlanyasporLigKayserisporOba StadyumuPTT 1. LigFIFA KokartlıHakem Barış ŞimşekZorlu Mücadele
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