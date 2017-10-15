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'Yarın yönetim kurulu ile güreşeceğim'

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, geleceği ile ilgili kararı yarın yönetim kurulu ile yapacağı görüşmenin ardından netlik kazanacağını söyledi

'Yarın yönetim kurulu ile güreşeceğim'

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, geleceği ile ilgili kararı yarın yönetim kurulu ile yapacağı görüşmenin ardından netlik kazanacağını söyledi

15 Ekim 2017 Pazar 20:26
'Yarın yönetim kurulu ile güreşeceğim'
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TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 8. haftasında sahalarında 6-1 kaybettikleri Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından basın toplantısı düzenledi. Yanal, rakip karşısında travmatik bir sonuç aldıklarını belirterek, “Bugün, geçen haftaki oyunun ve aldığımız sonucun üstüne böyle bir oyun ve daha doğrusu böyle bir skoru hiç kimse ön göremiyordu. Hiç kimse de bunu ön göremezdi. Futbolda bazı durumlar var ki hem bizler hem de oyuncular bunu ölçüp biçemez. Bugünkü skor tabii ki herkes için bir travmatik bir sonuçtur. Kadroda bulunan oyuncuların iyi niyetinde ve kazanmak için ortaya koydukları tavırdan hiçbir şüphem yok. Bu yaşanan akşamın futbol kuralları içinde değerlendirdiğimizde maalesef acı olduğunu görüyorsunuz. Trabzonspor 33-34 yıldır bu şampiyonluk hasretiyle uzun bir zaman diliminde birkaç kez çok yaklaşmasına ve tartışılan yıllara baktığımızda birçok beklentinin yüksek olduğu dönemler geçirdi. Bu dönemlerde çok başarısız davrandı. Çok istedi ve çok istediği dönemlerde olmadı. Yaklaşık 43 veya 45 yakın teknik adamla çalıştı. Bu sirkülasyon hale devam ediyor. Burada çünkü hep zirvede olmak ve şampiyon olmak tutkusu vardır. Maalesef biz de bir takım olarak yeni kursak da bunun hemen gerçekleşmesi için uğraşırız ve uğraşmaya gayret ederiz. Bu uğraş içeresinde kaoslu bir ortamda gelişmeyi dahi düşünmeden hem oyuncu bulmaya hem takım kurmaya hem oyuncu yetiştirmeye itecektir. İter. Bu bir bahane değil bu süreç her sene tekrarlanır” dedi.

“Zor şartlarda takım kurduk”

Yönetim kurulu ile her koşulda çok uyumlu bir şekilde ve zor şartlarda çalıştıklarını belirten Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Zor şartlarda takım bir araya getirdik. Bugün elimizde çok önemli bir kadro olduğunu düşünüyorum. Kadronun içeresinde bulunan oyuncuların karakterlerinden hiçbir şüphem yok. Genç oyuncular, özellikle Türk futbolunda çok tartışıldığı bir dönemde Trabzonspor kendi yapısı içinden ve başka genç oyuncuları üretmeye ve zaman vermeye başladı. Bu da büyük bir avantaj, zamanla göreceksiniz ki taşlar yerine oturacaktır. Trabzonspor’da önemli oyuncular olacaktır.”

“Yönetim Kurulu ile yarın bir araya geleceğiz”

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, yönetim kurulu ile yarın bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacaklarını belirterek, “Bu maç sonrası yönetim kurulu ile bu durumu tartışıp, kendi yollarımızı nasıl bir planlama içinde sonlandıracağımızı, devam edeceğimizi ve oyuncularla ilgili görüşlerimizi mutlaka değerlendireceğiz. Şu anda çok sıcak ve taze olan bu konu her şeyi yırtıp atmak ve zarar vermek çok kolaydır. Oturursunuz, konuşursunuz her türlü kararları alırken her iki tarafın zarar görmeden Trabzonspor’un kendi hedeflerine yönelik, zamanın nasıl işleyeceği yönünde kararlar alırsınız. Önümüzdeki bu süreci yakından bilgi vererek yakından takip etmenizi sağlayacağız. Alınan her türlü kararı ve düşünceleri sizlerle paylaşacağız. Yönetim kurulumuzu, bizleri ve oyuncuları daha anlayışlı birkaç saatine ihtiyaç duyarak değerlendirirseniz hem takımımıza hem camiamıza bu konuda zarar vermemiş oluruz. En kısa süre içeresinde takımımızla ilgili alınacak kararlarla ilgili sizlerle paylaşım yapacağız” ifadelerini kullandı.

Soru almadı
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, basın toplantısının ardından kendisine soru yöneltmek isteyen basın mensuplarının bu taleplerini geri cevirdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Yönetim KuruluTeknik Direktörü Ersun Yanal
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