Yarımadaton yarışları sona erdi

ANTALYA Büyükşehir, Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi desteğiyle bu yıl 12-13 Ekim tarihlerinde ilk kez düzenlenen Kaş Yarımadaton Yarışları ödül töreniyle tamamlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Halil Kocaer, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Osman Murat Erdoğan ile yarışmacılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Ulaş Akhan, törende yaptığı konuşmada, "Dört Mevsim Kaş anlayışı içinde buradaki turizm potansiyelini dört mevsime yaymak, bu potansiyel ile diğer alternatif turizmleri geliştirmek ve Yarımadaton ile Kaşlı hemşerilerimizin sporla buluşması amacıyla bu organizasyon düzenlenmiştir" dedi.

Belediye Başkanı Halil Kocaer de, "Bu sporun devam ettirilerek, Kaş'ın farkındalığının oluşturulmasını düşünüyoruz. Yaşam boyu koşu, hareket ve bu sporun devamını diler, yarışın ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim" diye konuştu.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ile Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) kurallarına göre yapılan organizasyona Türkiye, İngiltere, Amerika, Bangkok, Kanada ve Norveç'ten 221 sporcu katıldı. Çukurbağ Yarımadası'nda 12 ve 21 kilometre parkurlarında gerçekleşen yarışları, 178 sporcu tamamladı.

Kaş Yarımadaton Yarışlarında Genel Klasmanda şu sonuçlar alındı:

12 km parkuru

Kadınlar: 1. Feyza Gümrahoğlu, 2. Selin Mert, 3. Eileen Aydınlar.

Erkekle: 1. Necdet Ülker, 2. Ozan Hoşyılmaz, 3. Erkam Düvenci.

21 km parkuru

Kadınlar: 1. Ruby Altmann (Kanada), 2. Cemile Aksu, 3. Meltem Demir.

Erkekler 1. Ali Gözükara, 2. Abdulkerim Taşdemir, 3. Fatih Topçu.

Genel Klasman 12 km parkuru erkeklerde birinci olan Necdet Ülker, organizasyona İstanbul'dan katıldığını, en sevdiği tatil yeri Kaş'ta kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Genel Klasman 21 km parkuru erkeklerde birinciliği elde eden Ali Gözükara ise yarışmaya Kumluca'dan katıldığını belirterek, "Parkurun zor olması ve sıcak hava beni olumsuz etkiledi. Genelde güzel bir yarışma oldu" ifadelerini kullandı.

Sporculara madalya verilmesiyle tören sona erdi.