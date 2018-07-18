Yarım asırlık kulüpte büyük şok! Kampta sadece 6 kişi kaldı

1967 yılında kurulan ve bir dönem Spor Toto Süper Lig’de de mücadele eden yarım asırlık Spor Toto 1. Lig ekibi Elazığspor, yaşadığı maddi sorunlar sonrası zorlu bir dönemden geçiyor.

Elazığspor Takım Kaptanı Mehmet Yiğit, Erzurum kampında açıklamalarda bulundu. Kulübün içinde bulunduğu sorunlarla ilgili konuşan Mehmet Yiğit, 4 sezondur Elazığspor'da forma giydiğini ve ilk kez bu kadar kötü bir süreç yaşadıklarını söyledi. Her kesimin Elazığspor'a sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekleyen Yiğit, “Ben 4 sezondur buradayım. İlk kez bu kadar kötü bir süreç yaşıyoruz. İnanılır gibi değil. Kampta giyecek malzememiz bile yok. Bazı arkadaşlarımız sivil kıyafetleriyle yemeğe iniyor. Bu şehrin takımı hiçbir şekilde bunu hak etmiyor. Dünden beri taraftarlar baskı yaparak takımımızın Elazığ'a dönmesini istiyor. Hem hazırlık maçı oynama açısından hem de hava şartlarından dolayı bizim burada kampa devam etmemiz lazım. Şuanda burada 5-6 kişiyiz. Bu takım kapanacaksa, bir şeyler olmayacaksa ve büyüklerimiz sahip çıkmayacaksa bizim de burada durmamızın bir mantığı yok. Sonuçta biz burada 4 yıldır emek veriyoruz. Değerli büyüklerimizi yanımızda görmek istiyoruz. Süreç çok hızlı geçiyor. Liglerin başlamasına 20-25 günlük bir süre kaldı. Biran önce olaylara el atılması lazım. İyi veya kötü anlamda ne yapılması gerekiyorsa yapılması lazım” şeklinde konuştu.

İDDİA: KAPANMA KARARI ALINDI

Öte yandan Elazığspor’un kapanma kararı aldığı iddiası da ortaya atıldı. Aynı iddiaya göre 6 kişi kalan takım, kamp yaptığı oteli terk etti.

TARAFTARLAR KAMPANYA BAŞLATTI

Takımlarına sahip çıkılmasını isteyen Elazığspor taraftarları sosyal medyadan #SahipsizElazığspor hashtag’i ile seslerini duyurmaya çalıştı.