Yarı final sona erdi

TÜRKİYE Hentbol Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile düzenlenen '2. Lig Bayanlar Yarı Final Müsabakaları' sona erdi. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen son gün maçlarında Muğla Yalıkavak, Mardin 1947 Sağlık takımını 35'e 22 yendi. Metropol takımı Elazığ takımını 29-22, Artsam Koleji, Polatlı Belediye takımını 25-24 yendiler. Amasya Atatürk Lisesi ile Altay arasında yapılan maçı ise 36-24'lük skorla Altay takımı kazandı. 3 gün boyunca yapılan müsabakalar sonunda A Grubu'ndan, Metropol Spor Kulübü ile Muğla Yalıkavak Spor Kulübü ve B Grubu'ndan Altay ile Kastamonu Artsam Koleji Spor Kulübü '2. Lig Bayanlar Hentbol Final Müsabakaları'na katılmaya hak kazandılar. Final müsabakalarının 26-28 Mart tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu'nda yapılacağını ifade eden Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, yarı finallere katılan tüm takımları tebrik etti. Spor Müdürü "Finallere katılacak takımlarımızı en iyi şekilde ağırlayıp, maçlarını sağlıklı bir ortamda gerçekleştirmeleri için tüm hazırlıklarımız yapıldı. Turnuvaya katılacak sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.