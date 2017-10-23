Yardımcı hakemi Cüneyt Çakır yaktı

GALATASARAY'IN sahasında Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, penaltı bekledikleri pozisyona devam kararı verilmesine sinirlenerek yan hakem Tarık Ongun'a yabancı madde atmaya başladı.
Atılan yabancı maddelerin yüzüne gelmesiyle Ongun bir anda yerde kalırken oyun kısa süreliğine durdu.
Galatasaraylı futbolcuların taraftarları sakinleştirmesi sonrası mücadele kaldığı yerden devam etti.
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