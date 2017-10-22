BU sezon Konyaspor'da başarılı olmadığını dile getiren Reşit Akçay, "Mevcut olan yapıyla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Konyaspor üzerinde bir dikkat eksikliği var. Konyaspor'un üzerine yapılan bazı çabalara anlam veremiyorum. Bunlara sığınmak istemiyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl çok başarılı olamadım. Bazen insan geriye çekilmeyi bilmeli. Zaten spor kamuoyu birilerinin şikayetinden bıktı. Doğru yapıyorsan şikayet etmeyeceksin, yapamıyorsan evine gideceksin" dedi.
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