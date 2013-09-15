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Yanal'dan gözdağı

Futbolcularıyla bir toplantı yapan FB Teknik Direktörü Yanal, kadro seçim kriterlerini anlattı

Yanal'dan gözdağı

Futbolcularıyla bir toplantı yapan FB Teknik Direktörü Yanal, kadro seçim kriterlerini anlattı

15 Eylül 2013 Pazar 09:25
Yanal'dan gözdağı
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PERFORMANS değerlerini oyuncularıyla paylaşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Futbolun gereklerini yerine getirenler, iyi çalışanlar, takım içinde sorumluluk alanlar doğal olarak daha çok forma şansı bulacak” dedi.

Kasımpaşa maçında yeni bir kadro krizi yaşamak istemeyen F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, tedbirini önceden aldı. Sarı lacivertli teknik adam, idman öncesi takımla bir toplantı yaparak futbolcu performans değerlerini, Avrupa futbolu ortalamalarıyla karşılaştırdı. Daha sonra ulaşabilecekleri kapasiteleri de futbolcularıyla paylaşarak onları gerçek kapasitelerine ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi. Yanal futbolculara şu mesajları verdi:

“Bireysel kalitemizi, yüksek mücadele isteğiyle, koşu kalitemizle, takım oyunuyla birleştireceğiz ve her geçen gün daha iyi olacağız.

ADİL KARAR VERİYORUM

Hepiniz çok kaliteli oyuncularsınız ama biliyorsunuz kural gereği her hafta 6 yabancı futbolcu kadroda yer alabiliyor. Kadro dışında bırakmak zorunda kaldığım futbolcularım için ben onlardan daha çok üzülüyorum. Bugün Sow dışarıda kalır, yarın başka futbolcum. Kararlarımı performans kriterlerinizi değerlendirerek objektif, adil ve eşit veriyorum. Bugünün futbolunun gereklerini yerine getirenler, antrenmanlarda iyi çalışanlar, takım içinde sorumluluk alanlar doğal olarak daha çok forma şansı bulacak. Siz birlik ve dirlik içinde olduğunuz zaman F.Bahçe’nin önüne kimse geçemez. Şampiyon biz oluruz, olacağız.”

SORUNLARIMIZI DIŞARIYA TAŞIMAYIN

Yanal, oyuncularına “Sizinle her zaman iletişime açığım, tüm konuları kendi içimizde konuşarak halledeceğiz. F.Bahçe’nin şampiyon olmasını istemeyenler sizin en küçük bir açıklamanızı kullanarak takımı yıpratmaya çalışır” diyerek, Sow’un yazdığı tweet’e ve medyaya konuşmasına göndermede bulundu.

Hürriyet

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Son Güncelleme: 15.09.2013 09:28
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeErsun YanalSowTakım
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