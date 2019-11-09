Yanal'ı kızdıran soru! Basın toplantısını terk etti
Haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de maç sonu değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Ersun Yanal, bir muhabirin Mehmet Ekici'yle ilgili sorusuna kızıp basın toplantısını terk etti.
KASIMPAŞA'YI 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Teknik direktörü Ersun Yanal, bir muhabirin Mehmet Ekici sorusuna kızdı.
BÜTÜN SORUMLULUĞU ÜZERİNE ALDI
Maç sonrası, oynadıkları oyundan mutlu olmadığını belirten Ersun Yanal, bu oyunun daha iyisini oynamaları gerektiğini belirtti. Kötü futbolun ardından futbolcuları suçlamanın en kolay şey olduğunu vurgulayan Yanal, bütün sorumluluğu üzerine aldı.
YANAL'I KIZDIRAN SORU
Ersun Yanal, basın toplantısının sonlarına doğru bir muhabirin "Mehmet Ekici'yi dışarıda bıraktığınız için üzgün olduğunuzu söylemiştiniz. Pişmanlığınız var mı?" sorusuna ise tepki gösterdi.
BASIN TOPLANTISINI TERK ETTİ
Yanal, "Ne alakası var! Geldiğimiz yer neresi, konuştuğumuz konu neresi..." diyerek basın toplantısını terk etti.
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
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