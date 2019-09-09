Yanal'dan özel önlem
Lider Alanyaspor'a karşı savunmaya önem veren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın, gol yememek için Rami, Zanka, Jailson ve Gustavo'yu birlikte oynatacağı öğrenildi
SPOR 09.09.2019, 20:14
SÜPER Lig'de lider Alanyaspor'un 2 puan gerisinde 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, pazartesi günü karşılaşacakları Alanyaspor’a özel önlem alıyor. Tecrübeli çalıştırıcının ilk hedefi, iç sahada coşkulu bir futbol ortaya koyan zorlu rakibi karşısında gol yememek. Yanal'ın bunun için kadroda bir takım değişikliğe gideceği iddia edildi. Deniz Türüç’ü yedeğe çekmeyi planladığı öne sürülen tecrübeli çalıştırıcının, stoperde Zanka-Rami ikilisine görev vereceği ve savunmanın önünde ise Gustavo ve Jailson'u sahaya süreceği belirtildi.
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