Yalçın: 'Beşiktaş'la hiç görüşmedim'

SPOR Toto Süper Lig'de dün Göztepe'ye deplasmanda 3-2 yenilen Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ortaya koyulan mücadeleden dolayı memnun olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "1 puana üzülecekken mağlup olduk. Ancak her şeye rağmen oyuncularımın istek ve arzusundan memnunum. Mücadele gücünden memnunum. Seyir zevki yüksek bir maç izledik. 2-0 geriye düştük, geri dönmek için çok çabaladık. Basit savunma hataları yaptık. Agresif olmalıydık ama agresif olamayınca kaybettik. Ligde bu tür kayıplar oluyor. Ben takımımdan memnunum. Kaybedebiliriz, bu doğaldır. Artık Trabzonspor maçına konsantre olmalıyız. Bu maçı unutacağız. Buradan ne alırsak kardır diye düşünmüştük ama olmadı. Beşiktaş'la hiç görüşmedim. Şu anda Aytemiz Alanyaspor'un başındayım. Ligi iyi bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tek konsantrasyonumuz Alanyaspor " dedi. Ozan Tufan'ın her geçen hafta iyiye gittiğini de sözlerine ekleyen başarılı çalıştırıcı, "Ozan bana göre iyi oynadı. 45 dakikalık temposu yavaş yavaş yukarılara çıkıyor. Kilo problemini çözecek, fazlaları gidiyor. 1 ya da 2 hafta içinde eski Ozan'ı görebiliriz" yorumunu yaptı.