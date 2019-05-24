Yalçın: 'Alanyaspor ile ilk görüşmemiz olumsuz'

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak sezonu tamamlandı. Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Puanın çok önemli olmadığı güzel bir maç oldu. İki takım da iyi mücadele etti, kazanmak istedik ve çok pozisyon kaçırdık. Oyuncularım sezonun ikinci yarısında iyi bir performans sergiledi ve ciddi bir duruş gösterdiler. İyi bir karakter ortaya koydukları ligin kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ligi iyi bir puan da ve iyi bir yerde bitirdik. Daha da iyi yerde bitirebildik ama biliyorsunuz sezon içinde bazı şanssızlıklar bizi çok zor duruma düşürdü. Son bölümde bu sıkıntılara rağmen iyi bir yerde bitirdiğimizde düşünüyorum. Hayırlısı olsun" dedi.

'TEK TARAFLI OLMAZ'

Alanyaspor'daki geleceği sorulan Sergen Yalçın, sözleşmelerinin bittiğini ve şartların oluşması halinde takımda kalabileceklerini söyledi. Turuncu yeiilli yönetimle yaptıkları ilk görüşmenin olumsuz geçtiğini söyleyen deneyimli teknik adam, "İlk yaptığımız görüşmeye çok olumlu geçti diyemem, onu söyleyeyim. Şu anda sözleşmemiz sona erdi ama görüşmeler yapacağız. Önümüzdeki hafta yaparız. Şartlar uygun olursa tabii ki devam etmek isteriz ama unutmayalım ki biz de teknik direktörlük yapıyoruz yani her şeyin karşılıklı olması lazım, tek taraflı olmaz. Kendi kadromuzu kurabilip, kendi istediğimiz bir grup oluşturabilirsek ve hedefi olan bir takım olursa biz her zaman varız" şeklinde konuştu.

'BEN HEDEFİME ULAŞIRIM'

Alanyaspor'un çalıştıkları en rahat kulüp olduğuna dikkat çeken Sergen Yalçın, "Burası belki de bizim çalıştığımız en rahat kulüp. Ondan önceki takımlarda çok zorluklar yaşadık, çok zor sezonlar geçirdik. Hep son 2-3 haftada küme düşme potasında geçirdik ama daha güzellerini oynamak istiyoruz, daha hedef takımlar kurmak istiyoruz. Oralarda çalışmak istiyoruz ama dediğim gibi yani Türk futbolunda bazen şartlar mümkün olmuyor ama sonuçta ben nasıl olsa istediğim yere öyle de böyle de geleceğim, yani basamaktır Anadolu kulüpleri.. Çalışıyoruz, başarılı olmaya çalışıyoruz ama finalde gireceğimiz yerler belli.

'DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

Hedefi sorulan Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bir Türk teknik adamın hedefinin büyük takımlar ve milli takım olacağını söyledi. Yalçın, "Türkiye'de bir teknik direktörün hedefi ne olabilir ki? Büyük takımlar ve milli takım olur. Türkiye'de başka bir şey yok işte. Şartlar uygun olursa biz de oralara doğru çıkış yapmaya çalışıyoruz ama biraz zaman alıyor, alacak. Maalesef Türkiye'de şartlar böyle. Bizde o zamanı geçirmek zorundayız. Doğru şekilde geçirmeye çalışıyoruz, en iyi şeyleri yapmaya çalışıyoruz, sağlam durmak istiyoruz, iyi kadro kurmak istiyoruz, elit takımla çalışmak yukarı oynayabileceğimiz bir kadro yapısı oluşturmak istiyoruz. Bu şartları bulabilirsek tabii ki Alanyaspor ile devam edeceğiz. Ama dediğim gibi her şey artık bundan sonrası kısmet" ifadelerini kullandı.