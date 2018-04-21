Yabancılar Meclisi'nden ziyaret

ZİYRATTE kulübün mağaza ve dış ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Enver Vural da yer aldı. Meclis Başkanı Karaoğlu ve meclis üyeleri, bugün oynanacak olan Galatasaray maçında takıma başarı diledi. Başkan Çavuşoğlu ise meclis üyelerinden gelen sorulara da yanıt vererek özellikle kulübün altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Başkan Çavuşoğlu, ilçede yaşayan yabancıların çocuklarını Alanyaspor Futbol Okulu'na gönderebileceğini söyledi. Meclis Başkanı Karaoğlu ve meclis üyeleri doğum günü olan başkan Çavuşoğlu'nu kutlayarak bazı hediyeler verdi. Ziyaretin ardından başkan ve konukları toplu halde fotoğraf çektirdi.
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