Yabancı kafileler Samsun’a gelmeye başladı

BİR haftadır küçük gruplarla Samsun’a sporcu gönderen ülkeler, oyunlara sayılı günler kala, daha kalabalık gruplarla kente inmeye başladılar. Venezuela ve Rusya, Deaflympics’e yedi gün kala toplam 100 kişinin üzerindeki gruplarla Samsun’a ayak bastı. Ağırlıklı olarak atletizm branşında yarışacak sporcuları barındıran grupları, organizasyonun resmi maskotu Çakır karşıladı.

“Rekorumuzu geliştirmek istiyoruz”

Venezuela’nın Samsun’a gelen ilk kafilesinde Deaflympics rekoruna sahip Jesus Garcia da vardı. Havalimanında kısa bir röportaj veren Garcia, “Ben ciritçiyim. Buraya işitme engelliler olimpiyatı için geldim. Taipei’de Deaflympics rekoru kırmıştım. Türkiye’deki bu organizasyon için de çalışmaya devam ettik ve rekorumuzu geliştirmek istiyoruz.” diye konuştu.

“Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum”

500’ün üzerinde katılımcıyla organizasyonda temsil edilecek Rusya’nın ilk geniş kafilesinin mevcudu 50’ydi. İlk olimpiyat tecrübesini yaşayacak olan Elizaveta Kashchavtseva, “Samsun’a sorunsuzca ulaştık. Cirit ve gülle dalında yarışıyorum. Bir yıl önce 3 madalya aldım. Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum” dedi.

Deaflympics’in başlangıç tarihi olan 18 Temmuz’a dek, Samsun-Çarşamba Havalimanında her gün bir öncekinden daha hareketli olacak.