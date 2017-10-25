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Wozniacki, Simona Halep'i devirdi

Kadın Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin 4. gününde Caroline Wozniacki, Simona Halep'i, Caroline Garcia da Elina Svitolina'yı mağlup etti

Wozniacki, Simona Halep'i devirdi

Kadın Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin 4. gününde Caroline Wozniacki, Simona Halep'i, Caroline Garcia da Elina Svitolina'yı mağlup etti

25 Ekim 2017 Çarşamba 19:26
Wozniacki, Simona Halep'i devirdi
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SİNGAPUR'DA düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 4. gününde,  Kırmızı Grup karşılaşmaları oynandı. 

Dünya sıralamasında 1 numaraya yükseldikten sonra ilk kez korta çıkan  Simona Halep ile 6 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki karşılaştı. 

Danimarkalı raket Wozniacki, 1 saat 3 dakika sonunda 6-0 ve 6-2'lik  setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. 

Garcia galibiyetle tanıştı

Kırmızı Grup'taki diğer maçta ise 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina  ile 8 numaralı seribaşı Caroline Garcia karşı karşıya geldi.

Fransız tenisçi Garcia, çekişmeli geçen ve 2 saat 44 dakika süren  mücadeleyi 6-7, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-1 kazandı. 

Turnuvada yarın Beyaz Grup'ta Karolina Pliskova-Jelena Ostapenko ve  Garbine Muguruza- Venus Williams karşılaşmaları oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
WozniackiSimona Halep
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