Woman's Cup'ta şampiyon Fransa

ROMANYA, Hindistan, Özbekistan, Türkmenistan, Fransa B, İrlanda, Kazakistan ve Ürdün Kadın Milli takımlarından oluşan 8 takım ve 240 sporcunun katılımıyla;

25 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasında Goldcity Futbol Sahası, Türkler Futbol Sahası ve Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda gerçekleşen Turkish Women's Cup Futbol Turnuvası, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Fransa B - Romanya kadın milli takımları arasında yapılan final müsabakası ile sona erdi. Romanya'yı 7-0 mağlup eden Fransa B, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Turnuvada derece alan tüm takımlar, sporcular ve görev yapan hakemlerin kupa, madalya ve plaketlerini, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Erdal Tamrak, Alanya Belediye Spor Müdürü Levent Uğur ve organizasyon temsilcileri birlikte verdiler.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2019, 22:54