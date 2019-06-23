Willian dudak uçuklatan teklifi reddetti

MAVİLİLER, Çin kulübü Shanghai Shenhua’nın 20 milyon euroluk (133 milyon TL) teklifini kabul ederken, 30 yaşındaki sağ kanada ise senelik 12 milyon euroya (79 milyon TL) rağmen reddetti.



Ayrıca Willian’ın lüks villa, 2 araba, ülkesine gidip gelmesi için sınırsız uçak bileti gibi önerileri de elinin tersiyle ittiği öğrenildi.

