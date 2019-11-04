Water Planet’e ikram teşekkürü
Aytemiz Alanyaspor'un Medipol Başakşehir Futbol Kulübü ile oynadığı karşılaşmada ikram hizmetini Water Planet Hotel verdi
SPOR 03.11.2019, 23:42
ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) üyesi otellerin Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda turuncu yeşilli temsilcimizin ev sahipliği yaptığı karşılaşmalarda verdiği ikram hizmetini Medipol Başakşehir maçında Water Planet Hotel üstlendi. Otel personeli ikram görevlileri karşılaşma boyunca protokol, VIP ve basın tribünlerinde yiyecek ve içecek ikramlarında bulundular. Alanyaspor'un Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güler, Water Planet Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Sami Okan Soylu’ya bu jestinden dolayı teşekkür etti.
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