Volkan veda etti! Zeynep paylaşımıyla taraftarı duygulandırdı

17 yıldır Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel, yeşil sahalar veda etmeye hazırlanırken, eşi Zeynep Demirel, Fenerbahçeli taraftarlara duygusal bir mesajla seslendi. Demirel, "Fenerbahçe'yi seviyorum,İyi ki başka bir takım değil, iyi ki Fenerbahçe" notuyla taraftarın bir kez daha gönlünü fethetti.

"BEN FUTBOLU DEĞİL FENERBAHÇE'Yİ SEVİYORUM"

Zeynep Demirel, eşine olan sevgisini ve takımına olan bağlılığını şu sözlerle dile getirdi;"Yıl 2009. Birlikteliğimizin birinci yılı dolmuş. O zamanlar ben Belçika'da yaşıyorum. Hayallerim var; en yakın arkadaşımla Londra'da yaşıycaz beraber ev tutucaz okula orada devam edicem falan. Volkan önümüzdeki yıl evlenelim diyor, benim planlarım arasında Türkiye' de yaşamak yok. Futbolun F'sinden de anlamıyorum.... Volkanın o yıl Fenerbahçe'yle sözleşmesi bitmiş, en formda olduğu yıllar. Peşinde ünlü Avrupa kulüpleri var. İçinde İngiliz takımları da. Hadi gel gidelim diyorum çünkü o zaman bile hakaretler var. Alışkın değilim ben, kaldıramam diyorum. Onun gönlü yine Fenerbahçe'den yana, seni bırakmam fakat Fenerbahçe'den de kopamam diyor. İkna ediyor ve ben de dahil oluyorum bu üç kişilik aşka! Yalan yok, benim şahsi Fenerbahçe sevgim çok sonra başladı yani. Futbola hep mesafeli kaldım. Bilirsiniz çok paylaşım yapmam, insanları kızdıracak söylemlerden uzak dururum. Çünkü ben futbolu değil, Fenerbahçe'yi seviyorum! O yüzden rakip takım taraftarlarının dediği hiç bir şeyi önemsememeye başladım zamanla. Zaten bir insanın üç aylık bebeğine küfür edilmesinden daha ağır ne olabilir ki? Alıştım, kulaklarımı tıkadım... Sonra 3 temmuz süreci başladı. Tüm camia yıprandı. Biz de. Ama Volkan'ın yaşadığı yıkım aile hayatımıza da yansıdı. Ben de yine anlayışla karşılamak zorunda kaldım. İyi ki de yaptım! Baktım ki, o süreçten sonra daha büyük bir aşk oluşmuş içimde. Hem eşime, hem Fenerbahçe'ye. Bu yazıyı sizler için yazıyorum. Yüzlerini bile görmediğim ama desteklerini sürekli hissettiğim, güzel yorumlarını okuduğum, hiç tanımdan seven, koruyan insanlar için. Benim mutluluğumu da üzüntümü de yakın çevremden, kendi arkadaşlarımdan daha çok paylaştınız. Eşimden dolayı beni ve ailemi sevdiniz. Ben de eşim sayesinde sizi sevdim, çok seviyorum, hep çok seveceğim! Her şey için, tüm güzel sözleriniz, desteğiniz ve varlığınız için teşekkür ederiz. İyi ki başka bir takım değil, iyi ki Fenerbahçe"