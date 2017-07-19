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Volkan Şen bombası patladı! Ezeli rakibe gitti

Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi feshedilen kanat oyuncusu Volkan Şen'le 2+1 yıllık anlaştı

Volkan Şen bombası patladı! Ezeli rakibe gitti

Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi feshedilen kanat oyuncusu Volkan Şen'le 2+1 yıllık anlaştı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:14
Volkan Şen bombası patladı! Ezeli rakibe gitti
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BAŞKAN Dursun Özbek'in deyimiyle,  G.Saray uçaklarının peş peşe indiği bu transfer döneminde, bir yıldız daha Cimbomlu oluyor. Ancak bu yıldız, uçakla değil, şehir hatları vapuruyla ya da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Florya'ya gelecek. Çünkü bu transfer  Fenerbahçe'den yani Anadolu Yakası'ndan olacak... O futbolcunun ismi  Volkan Şen'den başkası değil. İki sezondur formasını giydiği  Fenerbahçe ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran  Volkan Şen,  Galatasaray'le her konuda anlaştı.

GALATASARAY'A 2+1 YILLIK ANLAŞMA YAPACAK

Fotomaç'ın edindiği bilgiye göre, 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu  Cimbom'la 2+1 yıllık sözleşme yapacak. Yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret alacak olan  Volkan Şen, bonservisine karşılık  Fenerbahçe'ye ödediği 1 milyon Euro'yu da imza parası olarak  G.Saray'dan tahsil edecek. Son detayların da görüşülmesinin ardından sarı-kırmızılı kulübün en geç hafta sonu transferi açıklaması bekleniyor.  Volkan Şen'i renklerine bağlayan  G.Saray'ın,  Yasin Öztekin'i ise  Almanya'da bir kulübe satacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sarı LacivertlilerSarı KırmızılılarYasin ÖztekinGalata SarayGalatasaray
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