Volkan patladı! Sow tepkisi...

İŞTE Volkan'ın açıklamaları:
Zor maç değildi ama biz zorlaştırdık. Biraz birlik olsak her şey daha kolay olacaktı. Isınmadan itibaren yuhalamalar başladı. Takım arkadaşlarımız her şeyi yapıp bu maçı kazanmışken maç sonu bize değil Sow'a tezahürat yapılıyor. Bu camiada Sow'u benim kadar kimse sevemez yanlış anlamayın ama lütfen herkes kendine baksın. Hatalarımız oldu ama düzeltmeyi bildik. Hala yeterince destek göremiyoruz. Ben burada çok yuhalandım. Beni sevmeyin, yuhalayın ama bu takıma saygı duyun.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.