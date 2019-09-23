Volkan'ın rakibi Ertan

75 kilogram kategorisinde Ertan Yüce ile karşılaşacak olan Şimşek, uzun bir aradan sonra maça çıkmanın heyecanını yaşayacak. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan genç sporcu Volkan Şimşek, daha önce Avrupa ikinciliği ve Avrupa üçüncülükleri elde etmişti. Bugüne kadar 15 maçın 13'ünü kazanan ve 2'sini de puan farkıyla kaybeden başarılı sporcu "Uzun bir aradan sonra yeniden ringlerde olmak beni heyecanlandırıyor. 6 Ekim Pazar günü yapılacak olan maça her gün yaptığım antrenmanlarla hazırlanıyorum" dedi.