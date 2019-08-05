Volkan Demirel ve Ersun Yanal buluştu: Her şey bana bağlı değil

FENERBAHÇE'NİN yaşayan efsanelerinden biri olan Volkan Demirel'le sezon sonunda yeni bir sözleşme imzalanmamıştı. Geçtiğimiz sezon 1 yıllık sözleşme imzalanan ve sezon sonu sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki tecrübeli file bekçisi ile yeni sezon öncesi sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı merak edilen konulardan birisi.

YANAL İLE VOLKAN BODRUM'DA GÖRÜŞTÜ

Belirsizlik sürerken önceki gün Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Volkan Demirel ile Bodrum'da bir araya geldi. Yanal'ın, "Seni yine takımda görmek istiyorum. Ancak her şey bana bağlı değil. Eğer gelirsen, seni fazla oynatamam ama burada hem genç kalecilere hem de Emre Belözoğlu ile birlikte takıma ağabeylik yaparsın" dediği öğrenildi.

"BAŞKA TAKIMA GİTMEK BANA YAKIŞMAZ"

Volkan'ın ise bu sözlere, "Fenerbahçe'de bir yıl daha oynayıp, şampiyon olarak noktayı koymak istiyorum. Başka bir takıma gitmek bana yakışmaz. Takımın yanında olmak bile bana yeter" cevabını verdiği bildirildi. Alınan bilgiye göre özellikle Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli'nin, Volkan'ın geri dönüşüne sıcak bakmadığı konuşuluyor.

KADRODA HALA GÖZÜKÜYOR

Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar oyuncunun 1 sene takımda kalmasının yüksek ihtimal olduğunu belirtirken, Fenerbahçe resmi sitesinde yer alan kadroda hala Volkan Demirel'in durması da oyuncunun takımda kalma ihtimalini güçlendiriyor.