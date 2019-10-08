Volkan Demirel sürprizi! Liverpool yolcusu

FENERBAHÇE'DE 17 yıl forma giymesinin ardından profesyonel kariyerini noktalayıp teknik heyete dahil edilen Volkan Demirel'in Dirk Kuyt ile birlikte Liverpool'un antrenmanlarına katılıp takip edeceği bildirildi.Yönetimin, 37 yaşındaki eski file bekçisini ilerleyen dönemde takımın başına geçecek şekilde hazırladığı ve deneyim kazandırmayı hedeflediği belirtiliyor. Volkan geçtiğimiz günlerde de Sportif Direktör Comolli ile birlikte Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'da forma giyen Berke Özer'i ziyaret etmişti.