Volkan Demirel için karar verildi! Oyuncuya bildirildi

FENERBAHÇE'de yeni sezon öncesi geleceği merak edilen isimlerden olan Volkan Demirel için karar verildi.

VOLKAN DEMİREL İLE YOLA DEVAM EDİLMEYECEK

Habertürk'te yer alan habere göre; Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eren ve geleceği tartışılan Volkan Demirel ile yola devam edilmeme kararı alındı. Bir kaç gün önce gerçekleşen görüşmede, 37 yaşındaki kaleciye yola devam edilmeme kararı tebliğ edildi. Bu karar sonrasında 17 yıldır sarı lacivertli ekibin kalesini koruyan Volkan Demirel dönemi sona ermiş oldu. Bu konuyla ilgili Fenerbahçe'den resmi bir açıklama gelmedi.