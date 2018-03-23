Volkan Demirel'i 40 metreden avladı!

MİLLİ maç arasını bir hazırlık karşılaşmasıyla değerlendiren Fenerbahçe, Boluspor’la bir araya geldi. FBTV’den yayımlanan müsabakanın 15. dakikasında Boluspor, sosyal medyayı sallayan bir golle maçın gol perdesini açtı. F.Bahçe’nin genç oyuncusu Samed Karakoç’un pasında araya giren Burak Asan, topu sürdü ve Volkan Demirel’i önde gördükten sonra yaklaşık 40 metreden topu kaleye gönderdi. Boluspor muhteşem golle maçta 1-0 öne geçti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.