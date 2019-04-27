Volkan Demirel'den çok sert açıklama! "Herkes haddini bilecek"

VOLKAN Demirel'in maç sonu açıklamaları şöyle:

"Oynamıyorum. Oynamadığım için buraya gelmemi gereksiz görenler olabilir. Ben de gereksiz görüyorum ama maçla ilgili hocam, oynayan arkadaşlarım konuşur ben başka bir şey söyleyeceğim. Biz kendi haline düşmüş bir takımız ama kendi durumumuz bizi ilgilendirir, bize kimse dil uzatamaz. Herkesin haddini bilmesi gerekir. Trabzonspor'un analizcisi midir tercümanı mıdır neysek tam içeri girerken arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Kendisinden tüm camiamızdan özür dilemesini rica edeceğim. Özür dilemezse ben gider otobüsten alır özür diletirim. Herkes haddini bilecek, burası Fenerbahçe. Durumumuz belli belki ama burası Türkiye'nin en büyük kulübü."