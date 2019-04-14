Volkan Demirel 13 yıl sonra derbide yedek kaldı!

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, 13 yıl aradan sonra G.Saray derbisinde yedek kaldı

Volkan Demirel 13 yıl sonra derbide yedek kaldı!
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FENERBAHÇE'DEkaleci Volkan Demirel, 13 yıl sonra bir Galatasaray derbisinde yedek kaldı. Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbilerinde kaledeki başarılarıyla bilinen Volkan, bu maçta yerini Harun Tekin'e teslim etti. 
 
En son 2005-06 sezonunda 4-0 kazanılan Galatasaray maçında Rüştü Reçber'in arkasında yedek bekleyen deneyimli eldiven, tam 13 sene sonra bu kez Harun'un arkasında kaldı.
 
Volkan, maç öncesi ısınmada taraftarlar tarafından özel olarak çağrıldı, destek verildi.  
 
Kalecilerin dostluğu
 
Karşılaşma öncesinde iki takımın kalecileri arasındaki dostluk gözlerden kaçmadı. Isınmaya çıkıldığında önce Volkan Demirel, Muslera'nın yanına gidip sarıldı ve başarı diledi.
 
Ardından Harun Tekin, Muslera'ya gitti, bir süre sohbet etti. 
 

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