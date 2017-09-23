ÜLKER Stadı'nda oynanan derbide Kocaman, geçen hafta deplasmanda 4-1 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda zorunlu bir değişiklik yaptı.

Kocaman, Alanya deplasmanında ilk yarıda sakatlanan Nabil Dirar'ın yerine ilk 11'de sahaya Mehmet Ekici'yi çıkardı.

Volkan Demirel 10 yıl sonra derbide yedek

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, 10 yıl sonra ilk kez Süper Lig'de bir derbide yedek kaldı.

Tecrübeli file bekçisi Süper Lig'de 19 Mayıs 2007'de oynanan Galatasaray derbisinde kaleyi Serdar Kulbilge'ye kaptırmıştı. Volkan daha sonra Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı 42 derbi maçta da kaleyi korumuştu.

Volkan, 10 yıl sonra Süper Lig'de yine bir derbide yedek kulübesinde oturdu.

Volkan Demirel, bu sürede Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan bazı derbilerde ya yedek beklemiş ya da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı.

Caner, diz çökerek Beşiktaşlı taraftarları selamladı

Beşiktaşlı taraftarlar, derbi maç öncesi tribünlere ilk olarak Caner Erkin'i çağırdı.

Siyah-beyazlı taraftarların olduğu tribünün önüne giden Caner'in diz çökerek, Beşiktaşlıları alkışlaması dikkati çekti. Tecrübeli oyuncunun bu tavrı sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, oyuncuya yönelik yoğun protestoda bulundu.