Volkan Babacan’a şişe atan kişinin 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

FENERBAHÇE-Başakşehir maçında Volkan Babacan’a pet şişe fırlatan taraftar hakkında dava açıldı.
Habertürk’ün haberine göre, Süper Lig’in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında kaleci Volkan Babacan’a pet şişe atan taraftara “kasten yaralama” suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Savcılık, Başakşehirli kaleciye atılan pet şişeyi silahtan saydı.
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