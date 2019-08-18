Volkan Babacan tamam! 2 yıllık imza...

Kiralık pazarlıklarında büyük ilerleme sağlanırken, Norveçli yıldızın, hafta içerisinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş'a imzayı atması bekleniyor. Beşiktaş'ın sol kanat için ilgilendiği diğer futbolcu ise Everton'ın 30 yaşındaki futbolcusu Yannick Bolasie. Sol kanat ve forvet olarak çift yönlü oynayabilen oyuncunun kiralama maliyetini düşürmeye çalışan (takımıyla 2021 yılına kadar sözleşmesi var) Beşiktaş, iki futbolcudan birini kadrosuna katacak. Ama Kartal için öncelik Mohamed Elyounoussi…



VOLKAN BABACAN GELİYOR!



Kalecı arayışlarını da sürdüren Beşiktaş, Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan'da ısrarcı.. Volkan da, siyah-beyazlı ekibe gelmeye sıcak bakıyor. Başakşehir, Bursaspor'dan Muhammed'i aldığı an Kartal, Volkan Babacan'ı kadrosuna katacak ve 2 yıllık sözleşme imzalatacak.