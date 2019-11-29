Vodafone Park'ta olay! Futbolcular birbirine girdi...
Temsilcimiz Beşiktaş'ın Slovan Bratislava'yı 90+2'de attığı golle 2-1 mağlup ettiği maçın ardından tünelde tartışma yaşandı
SPOR 29.11.2019, 00:25
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş'ın Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından koridorda tansiyon yükseldi.
Slovan Bratislava forması giyen futbolcuların mücadelenin sona ermesinin ardından çıkış tünelinde küfürlü konuşmasının ardından tartışma çıktı.
Futbolcuların birbirine girdiği arbede, araya güvenlik güçlerinin ve teknik ekiplerin girmesiyle bastırıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise maç sonunda düzenlediği basın toplantısında Slovan Bratislava'nın hocası Ján Kozák'ı işaret etti.
Abdullah Avcı, "Bratislava'nın hocası ne söylediğini söyledi mi? Ben ona bir şey söylemedim, ne söylediğini kendisi ifade etsin." şeklinde konuştu.
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