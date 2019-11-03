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Vodafone 41. İstanbul Maratonu başladı!

"İstanbul senin, durma koş" sloganıyla 3 kategoride gerçekleştirilen organizasyonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Maraton ve 15 kilometrelik çipli koşuya 106 ülkeden 37 bin çipli sporcu, halk koşusuna yaklaşık 100 bin vatandaş katılıyor

SPOR 03.11.2019, 10:17
Vodafone 41. İstanbul Maratonu başladı!
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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu başladı.
 
"İstanbul senin, durma koş" sloganıyla koşulan maraton, 15 Temmuz  Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan start aldı.
 
Organizasyonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem  Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı  Ekrem İmamoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay  Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Vodafone Türkiye İcra  Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi.
 
Start öncesi bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu,  sporun birleştirici gücüne dikkati çekerek, "Sizlerle beraber olmanın heyecanını,  mutluluğu yaşıyoruz. Göğsümüzü kabartan sporcularımız da burada. Sporun  birleştiren ruhuyla İstanbulumuza gelen sporculara 'hoş geldiniz', diyorum.  Asya'yı Avrupa'ya bağlayacağız, gönülleri bileştireceğiz. Sporun ruhuyla  yarınlara gençlerimizle yürüyeceğiz. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum."  ifadelerini kullandı.
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ise dünyanın hiçbir  yerinde böyle bir coğrafya olmadığını belirterek, "Bu sadece bu güzel  memleketimize, şehrimize nasip olmuş ve birazdan Anadolu’dan Trakya’ya, Asya’dan  Avrupa’ya geçişi yapacağız. İçi sevgi dolu, barış dolu, huzur dolu, keyif dolu  bir koşu ruhu var burada." değerlendirmesinde bulundu.
 
Koşunun hem İstanbul'a hem ülkeye hem de bütün dünyaya barış  getirmesini dileyen İmamoğlu, “Bu zaten aynı zamanda bir iyilik koşusu.  Bütün  iyilikler sporun, sportmen ruhuyla, centilmenliğiyle atacağınız her adımda  karşılık bulmasını diliyorum. Hepinize başarılar dilerim." şeklinde konuştu.  
 
Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon,  maraton (42 kilometre 195 metre), 15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk  koşusu kategorilerinde gerçekleştiriliyor.
 
İstanbul Maratonu, 2012 yılından bu yana Uluslararası Atletizm  Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından açıklanan "altın maratonlar" listesinde  bulunuyor.


140 bine yakın kişi koşuyor
 
Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na 106 ülkeden yaklaşık 140 bin kişi  katıldı.
 
Organizasyonda 42,195 kilometrelik çipli koşuda yaklaşık 4 bin, 15  kilometrelik koşuda ise yaklaşık 33 bin sporcu koşuyor. 8 kilometrelik halk  koşusuna ise 100 bin civarında vatandaş katılım gösterdi.
 
Maratonun 15 kilometre parkuru, "Türkiye’nin en çok sporcu ile koşulan  yol yarışı" unvanını aldı.
 
58 elit atlet katıldı
 
Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda 58 elit atlet koşuyor.
 
Erkeklerde son 4 yılın şampiyonları kıyasıya bir mücadele veriyor.  2015'te Kenyalı Elias Kemboi Chelimo, 2016'da Kenya asıllı Azerbaycanlı atlet  Evans Kiplagat, 2017'de Fransa'yı temsil eden Abraham Kiprotich, 2018'de Kenyalı  Felix Kimutai birincilik ipini göğüslemişti. Bu 4 isim, bir kez daha şampiyon  olmak için koşuyor.
 
Kadınlarda ise geçen yıl üçüncülüğü elde eden Etiyopyalı atlet Fatuma  Sado ile beşinci olan milli atlet Elvan Abeylegesse, maratonun favorileri olarak  koşmaya başladı.

Parkurlar
 
42,195 kilometrelik maratonda sporcular 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü  geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a  inecek. Sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak atletler, Galata Köprüsü'nden  sonra Sirkeci yönüne sapacak ve sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp  Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.
 
Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden  geçecek sporcular, Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı  İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet  Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.
 
15 kilometre koşusunda atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş  sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu  izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak  sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer  alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına varacak.
 
Altunizade Köprüsü altından başlayacak halk koşusunda da vatandaşlar  15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak  Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sekiz kilometrelik halk koşusu,  Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde son bulacak.
 

#Vodafone 41. İstanbul Maratonu
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