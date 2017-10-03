Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
103931
ALTIN
146.063
DOLAR
3.5762
STERLİN
4.7469
EURO
4.1926
03 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
03 Ekim 2017 Yeni Alanya...
03 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
3 Ekim Günlük Burç Yorumu
3 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
3 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Vladimir Stimac: 'Umarım kariyerimi Türkiye’de sonlandırırım'

Anadolu Efes’in yeni transferlerinden Sırp basketbolcu Vladimir Stimac, uzun yıllar Türkiye’de forma giymesinden dolayı burayı evi gibi gördüğünü ve kariyerini Türkiye'de noktalamak istediğini söyledi

Vladimir Stimac: 'Umarım kariyerimi Türkiye’de sonlandırırım'

Anadolu Efes’in yeni transferlerinden Sırp basketbolcu Vladimir Stimac, uzun yıllar Türkiye’de forma giymesinden dolayı burayı evi gibi gördüğünü ve kariyerini Türkiye'de noktalamak istediğini söyledi

03 Ekim 2017 Salı 09:55
Vladimir Stimac: 'Umarım kariyerimi Türkiye’de sonlandırırım'
banner404

YENİ sezona yeni kadro ile giren Anadolu Efes, Euroleague ve Türkiye Ligi için hazırlıklarını sürdürüyor. Euroleague için düzenlenen medya gününde lacivert-beyazlıların yeni Sırp oyuncusu Vladimir Stimac, transferi ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

“Sezonun başlamasını iple çekiyorum”

Sezona hazır olduğunu belirten Stimac, “Çok hazır hissediyorum. Yeni bir takım, yeni arkadaşlar ve yeni yarışma benim için. Euroleague’de başarılı olmak için çok çalışıyoruz. Sezonun bir önce başlamasını iple çekiyorum” diye konuştu.
Anadolu Efes’ten teklifin tam zamanında geldiğini söyleyen 30 yaşındaki oyuncu, “Bu teklifin ne zaman geldiğinin bende kalmasını istiyorum. Çok güzel yürüdü her şey. Burada olmaktan çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“Türkiye’yi evim gibi görüyorum”

Edirne, Banvit ve Beşiktaş’ta forma giymesinin ve kariyerinde Türkiye’nin yerinin sorulması üzerine Stimac, “Umarım kariyerimi Türkiye’de sonlandırırım. Türkiye’de bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Efes’e geldiğim için de çok mutluyum. Kendimi Türkiye’de evimde gibi hissediyorum. Kendi basketbolumu da burada geliştirdim. Türkiye’yi de çok seviyorum” diye cevap verdi.

“Perasovic, bizimle çok ilgileniyor”

Lacivert-beyazlıların Başantrenörü Velimir Perasovic hakkında açıklamalarda bulunan Sırp oyuncu, “Çok iyi bir antrenör. Ben geldiğimden beri benimle çok ilgileniyor. Zaten bütün takımla ilgileniyor. Kendisi ve biz çok iyi çalışıyoruz. Umarım bizim için her şey iyi gidecek” ifadelerini kullandı.

“Sezonu çok iyi geçireceğimize inanıyorum”

Yoğun geçen Euroleague takvimi için ise Stimac, “İlk turda çok fazla maç oluyor. Bizim yapmamız gereken şey çok çalışmak ve maçlara iyi hazırlanmak. Bizim de zaten bunu yapacağımızı düşünüyorum. Şu an zaten çok çalışmaya başladık. Sezonu çok iyi geçireceğimize inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Kendimi burada ispat etmeliyim”

Takımın başarısının kendisinin önünde geldiğini vurgulayan başarılı basketbolcu, “Kendimi burada ispat etmeliyim. Daha çok çalışıyorum. Takımın başarısından sonra bireysel başarılı olmak için çok çalışmamız gerekiyor” diyerek sözlerini noktaladı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesVladimir StimacTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
29 yıl sonra bir ilk: Yunan adaları çıkarıldı
29 yıl sonra bir ilk: Yunan adaları çıkarıldı
Pınar Karşıyaka Şampiyonlar Ligi biletini aldı
Pınar Karşıyaka Şampiyonlar Ligi biletini aldı
Taraftar Antalyaspor'a tepkili  
Taraftar Antalyaspor'a tepkili  

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim