Vladimir Stimac: 'Umarım kariyerimi Türkiye’de sonlandırırım'

YENİ sezona yeni kadro ile giren Anadolu Efes, Euroleague ve Türkiye Ligi için hazırlıklarını sürdürüyor. Euroleague için düzenlenen medya gününde lacivert-beyazlıların yeni Sırp oyuncusu Vladimir Stimac, transferi ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

“Sezonun başlamasını iple çekiyorum”

Sezona hazır olduğunu belirten Stimac, “Çok hazır hissediyorum. Yeni bir takım, yeni arkadaşlar ve yeni yarışma benim için. Euroleague’de başarılı olmak için çok çalışıyoruz. Sezonun bir önce başlamasını iple çekiyorum” diye konuştu.

Anadolu Efes’ten teklifin tam zamanında geldiğini söyleyen 30 yaşındaki oyuncu, “Bu teklifin ne zaman geldiğinin bende kalmasını istiyorum. Çok güzel yürüdü her şey. Burada olmaktan çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“Türkiye’yi evim gibi görüyorum”

Edirne, Banvit ve Beşiktaş’ta forma giymesinin ve kariyerinde Türkiye’nin yerinin sorulması üzerine Stimac, “Umarım kariyerimi Türkiye’de sonlandırırım. Türkiye’de bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Efes’e geldiğim için de çok mutluyum. Kendimi Türkiye’de evimde gibi hissediyorum. Kendi basketbolumu da burada geliştirdim. Türkiye’yi de çok seviyorum” diye cevap verdi.

“Perasovic, bizimle çok ilgileniyor”

Lacivert-beyazlıların Başantrenörü Velimir Perasovic hakkında açıklamalarda bulunan Sırp oyuncu, “Çok iyi bir antrenör. Ben geldiğimden beri benimle çok ilgileniyor. Zaten bütün takımla ilgileniyor. Kendisi ve biz çok iyi çalışıyoruz. Umarım bizim için her şey iyi gidecek” ifadelerini kullandı.

“Sezonu çok iyi geçireceğimize inanıyorum”

Yoğun geçen Euroleague takvimi için ise Stimac, “İlk turda çok fazla maç oluyor. Bizim yapmamız gereken şey çok çalışmak ve maçlara iyi hazırlanmak. Bizim de zaten bunu yapacağımızı düşünüyorum. Şu an zaten çok çalışmaya başladık. Sezonu çok iyi geçireceğimize inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Kendimi burada ispat etmeliyim”

Takımın başarısının kendisinin önünde geldiğini vurgulayan başarılı basketbolcu, “Kendimi burada ispat etmeliyim. Daha çok çalışıyorum. Takımın başarısından sonra bireysel başarılı olmak için çok çalışmamız gerekiyor” diyerek sözlerini noktaladı.