Vize krizi sporu da vurdu! Türkiye'ye giremeyecekler

AMERİKA ile yaşanan vize krizi basketbolda sansasyonel sonuçlar doğuracağa benziyor.
Basketfaul sitesinin haberine göre; halen liglerimizde oynayan oyunculardan oturma izni almış olanların ülkeye giriş çıkışında sorun olmayacak.
Ancak henüz ülkemize gelmemiş Amerikalı oyuncular (örneğin WNBA'de final oynayan Jantel Lavender ve Chelsea Gray) daha önce vize almamışlarsa Türkiye'ye gelemeyecek.
Yabancı oyuncu değiştirmeyi planlayan takımlarımız, şu andan itibaren Avrupalı oyuncuları tercih edecek.
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