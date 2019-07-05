ALANYASPOR'UN Arjantinli yıldızı Lucas Villafanez'in, Meksika Ligi ekiplerinden Monarcas Marelia'ya transfer oldu. 27 yaşındaki futbolcunun yeni sezon çalışmalarına da katılmaması, bu transferi daha önce doğrulamıştı. Alanyaspor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Villafanez'in ne kadar bonservis ücretine gittiği merak konusu olurken, oyuncu yeni takımının taraftarları tarafından havaalanında karşılandı. Lucas Villafanez, Alanyaspor forması ile 51 maça çıktı ve 6 gol, 9 asistlik performans sergiledi.Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2019, 17:54
Villafanez Monarcas'a transfer oldu
Bir süredir adı Meksika Ligi ekiplerinden Monarcas Marelia ile anılan Alanyasporlu futbolcu Lucas Villafanez, yeni takımı ile sözleşme imzaladı. Alanyasporla bir yıl daha sözleşmesi olan 28 yaşındaki futbolcunun ne kadar bonservis ücreti ile transfer olduğu ise merak konusu oldu