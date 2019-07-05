Villafanez Monarcas'a transfer oldu

Bir süredir adı Meksika Ligi ekiplerinden Monarcas Marelia ile anılan Alanyasporlu futbolcu Lucas Villafanez, yeni takımı ile sözleşme imzaladı. Alanyasporla bir yıl daha sözleşmesi olan 28 yaşındaki futbolcunun ne kadar bonservis ücreti ile transfer olduğu ise merak konusu oldu