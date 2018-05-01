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Villafanez antrenmanda sıcaktan bunaldı

Aytemiz Alanyasporlu Lucas Villafanez, dünkü antrenmanda sıcaktan bunaldı

Villafanez antrenmanda sıcaktan bunaldı

Aytemiz Alanyasporlu Lucas Villafanez, dünkü antrenmanda sıcaktan bunaldı

01 Mayıs 2018 Salı 23:18
Villafanez antrenmanda sıcaktan bunaldı
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AYTEMİZ Alanyaspor'un devre arasında transfer ettiği Arjantinli futbolcu Lucas Villafanez, dünkü antrenmanda sıcaktan bunaldı. Antrenman saatinin 18.00 olmasına rağmen bir ara sıcak havaya dayanamayan tecrübeli oyuncu, yerde dinlenirken objektiflerimize böyle yakalandı. 

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Anahtar Kelimeler:
Lucas Villafanez
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