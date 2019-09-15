Vida geçen hafta kurtardı bu hafta yaktı!

12 günlük milli aranın ardından, 3 karşılaşmada sadece bir galibiyeti bulunan Beşiktaş, lige çok kritk bir mücadele ile geri döndü. Gaziantep Gazişehir ile oynanan maçta Siyah-Beyazlılar’ın tek hedefi 3 puana uzanarak, zirve ile arasındaki farkı koparmamaktı. Ancak Kara Kartal, hiç de istemediği bir başlangıç yaptı. Çaykur Rizespor ile Vodafone Park’ta oynanan mücadelede attığı gol ile takımına 1-1’lik sonuçla puan kazandıran Domagoj Vida, bu kez kendisine yakışmayacak bir hareketin altına imza attı. Hırvat stoper, henüz 6. dakikada kafa ile uzaklaştırabileceği topa ayağıyla müdahale etti.



Basit hatayı yapmasa...



Sonrasında Vida, topu ev sahibi ekibin tecrübeli golcüsü Olarenwaju Kayode’ye kaptırdı ve ardından onu yere düşürdü. Pozisyonun ardından 30 yaşındaki savunmacı, bariz golü engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü ve penaltıya sebep oldu. Bu pozisyonun ardından Kartal, yediği golle maçın başında demoralize oldu. Hırvat savunmacı, belki de bu denli basit bir hata yapmasa, takımı adına maçın kaderi çok farklı olacaktı.