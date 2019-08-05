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Victor Ruiz Beşiktaş'ta!
Beşiktaş, İspanya La Liga takımlarından Villarreal forması giyen Victor Ruiz'i 3 yıllığına renklerine bağladı.
SPOR 05.08.2019, 15:38 Toygar Dim
BEŞİKTAŞ, İspanya La Liga takımlarından Villarreal'den Victor Ruiz'i 3 yıllığına renklerine bağladı.
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Riuz, Espanyol, Napoli, Valencia gibi takımlarda forma giydi.
Sol ayaklı stoper özelliği ile savunma rotasyonunda derinlik yaratacak olan 1989 doğumlu futbolcunun sözleşmesi 2020 yılında sona eriyordu.
Siyah beyazlıların oyuncuyu bonservisiyle birlikte renklerine bağladığı ifade edildi.
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