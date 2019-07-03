Victor Moses: Burada kalıp, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım

GERİDE bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Sarı-Lacivertliler adına 16 maçta rakip filelere 4 gol atan ve 2 de gol pası veren Moses’in ismi bir süredir İngiliz ekibindeki eski hocası olan Antonio Conte’nin yeni takımı İnter’le anılıyordu.

Bu konuda çıkan haberlerle ilgili Fanatik'e konuşan Moses, “Yeni sezonda da Fenerbahçe’de forma giymeye devam edeceğim. Takımımla yeni sezon çalışmalarına başladım. Bir yere gitmek gibi bir düşüncem bulunmuyor. Burada kalıp, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Yeni sezondan büyük beklentileri olduğunu da vurgulayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, “Takıma önemli isimler geliyor ve gelmeye de devam edecektir. Yeni transferlerin takımın gücüne güç katacağını düşünüyorum. Geçen kötü dönemi bir daha taraftarlarımıza yaşatmamak istiyoruz. Hepimiz sorumluluklarımızın farkındayız” dedi.