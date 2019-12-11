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Veysel Reis'ten Dim TV'de çarpıcı açıklamalar

Dim TV Spor'un usta yorumcusu Uğur Veysel Okşar, programın önceki akşam yayınlanan bölümünde Galatasaray-Alanyaspor maçını değerlendirdi. Okşar, "Muslera 4 net pozisyonda ellerini ve ayaklarını kullanarak ahtapot gibi davrandı ve 'gole kapalıyım' dedi" şeklinde konuştu

SPOR 11.12.2019, 22:36 11.12.2019, 22:39
Veysel Reis'ten Dim TV'de çarpıcı açıklamalar
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ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim TV'de (dimtv.tv) her hafta salı akşamları ekranlara gelen Dim TV Spor, önceki akşam yayınlanan bölümünde yine spor gündemini oluşturdu. Yeni Alanya Spor Müdürü Cemali Aygır'ın sunduğu programın usta yorumcusu Uğur Veysel Okşar, çarpıcı açıklamalara yer verdiği programda 1-0 kaybedilen Galatasaray maçını değerlendirdi. Maçın iki ayrı bölümde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Okşar, "İlk yarının 40 dakikasında rakibin bölüm bölüm iyi oyunu ile ataklarını izlemek zorunda kaldık. İstediğimiz presi yapamayınca oyunun hakimi oldular. Herkes Muslera'yı konuşuyor ama ilk yarıda Marafona'nın 2 net pozisyonu çıkarması var. Bu bölümde maç kopabilirdi ama bu kurtarışlar sayesinde oyunda kaldık ve direncimizi yitirmedik" dedi. 

'DÜNYANIN EN İYİSİ' 
Maçın ikinci yarısında Galatasaray'ın yine iyi başladığını ancak ilerleyen dakikalarda skora yatmaya başladığını söyleyen Okşar, "Alanyaspor 60. dakikadan sonra oyunun kontrolünü alarak oyunu rakip sahaya yıktı. Hatta rakibi kendi sahasına hapsetti diyebiliriz. İşte bu anlarda sağlı sollu ataklarla rakibi salladı ama karşısına Muslera ile birlikte şanssızlık faktörü de vardı ve son vuruşlarda ağır kalmamız da eklenince istediğimiz golü bulamadık. Mesela Welinton'un vuruşunda Mariano'dan seken topun dışarı gitmesi tamamen şanssızlığımızdır. Tabi ki her şeye rağmen Muslera'nın 4 pozisyonda elinin ve ayağının uzayarak 'gole kapalıyım' demesi de ayrı bir paragraftır. Bana göre şu an dünyanın en iyisi Muslera'dır" şeklinde konuştu. 

MELER 'UMUT' VERMEDİ 

Halil Umut Meler'in tedirgin bir maç yönettiğinin altını çizen Okşar, şöyle konuştu: "Hakem oyuna direkt etki yapmak için arayış içinde oldu. Takdir haklarında eşitsizlik, kartlarda ise hata yaptı. Rakip açısından gözle görülemeyecek çok ince ofsaytta golü verdi ama VAR iptal etti. Burada hakemi suçlamıyorum. Ama yine rakip açısından Baiano'nun Adem'e yaptığı hareket penaltı idi. Hakem bunu görmedi, eğer görseydi tereddüt etmezdi. Çünkü Galatasaray aleyhine hata yapmamaya özen gösterdi. Bizim açımızdan ise Siopis’e yapılan tokat gibi bazı açık pozisyonlarda kartına başvurmadı. Donk'un eline değmesi bana göre de penaltı değildir. Ama böyle verilen çok penaltı var. Rakibe verilen penaltı öncesi ele değmesi bana göre de penaltı ama işte bir anda aklıma Beşiktaş maçı geldi. Ve orada yok görmedi, yok arkası dönüktü, yok eli normaldi diyenler buna direkt penaltı dedi ve tartışmaya bile açmadılar. Aynı pozisyon bizde olsaydı neler olurdu neler! En büyük sıkıntımız da hakemlerin takımların isimlerine göre maç yönetmeleri değil mi?

ULUSAL MECBUREN BİZİ KONUŞTU

8 hafta lider kaldığımız dönemde 5 dakika bile bizi konuşmayanların 48 saat mecburen bizi konuşmasını izlemek bana keyif verdi. Gerçi yine Galatasaray ve oyuncuları gündeme getirseler de, biz buna alıştık artık. Baksanıza bizi 8 hafta konuşmayanlar il takımı Sivasspor lider olunca öve öve bitiremiyorlar. Bana zaten ulusal basın samimi gelmiyor. Maçımız olduğu için 1 gün takip ettim, başka da etmem. Oyuncularımız üzerinden algı operasyonları yapan, camiaya saygısı olmayan bu yayın kuruluşlarını izlemeyelim diyeceğim ama insanların yazdıkları ile eylemleri aynı olmuyor.

FERNANDES'TE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK
Süper Lig'de 14. haftayı oynadık. Fernandes ilk 4 haftada 3 gol, Rize maçında 1 gol attı. Rize maçında 2, Antep maçında da 1 asist yaptı. Kalan 9 haftada takıma katkısı yok. Defansif özelliği hiç yok. En azından ofansta katkı bekleriz ama tüm topları eriten, yalancı koşular yapan, kendine oynayan bir oyuncu olduğu için maçlarda 1 kişi eksik oynuyoruz. Bu kadar üst düzey bir oyuncunun performansında değişen bir şey olacağını düşünmüyorum. Hoca oynatırsa hata yapar, oynatsa yine gol atabilir ama totalde katkısı günden güne azalıyor. Bence Campos orada oynamalı ve Fernandes hamle için bekletilmelidir.

ANTALYA MAÇINDA TRİBÜNLER ÖNEMLİ

Cuma akşamı bu sene ilk kez bir gece maçına çıkacağız. Saat uygun olduğu için tribünlerin dolması gerekir. En azından Galatasaray maçının ikinci yarısında verilen mücadeleye saygı göstermek ve alkışlamak için taraftar orada olmalı. Bizim açımızdan bir lig maçı niteliğinde olsa da rakip için çok önemli bir müsabaka olacak. Antalyaspor taraftarı ilk günden biletleri tüketti. Bu rakip için artı motivasyon olacak ama ben ideal kadromuzla maça çıkarsak alırız diyorum. En kötüsü berabere kalabiliriz. Bu arada Antalyaspor taraftarları doğal olarak ek kontenjan istiyor. Bu doğal bir istek ama Hasan Çavuşoğlu'nu zor durumda bırakmasınlar. TFF, geçtiğimiz ay gönderdiği yazıda stadyumun genel sayısına orantılı olarak misafir tribününün % 5 oranına çekilmesini istedi ve yapıldı. Bu yeni yapılmış gibi algı yapılması ortamı germekten ileri gitmez. Her Antalya maçı öncesi sosyal medyada yapılan atışmalara artık prim verilmesin."

#Galatasaray-Alanyaspor #Uğur Veysel Okşar #Dim TV Spor
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