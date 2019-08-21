Veysel Okşar: 'Kendine gelsin'

ALANYA'NIN en çok izlenen spor programı olan Dim TV Spor, önceki akşam yayınlanan bölümünde yine izlenme rekorları kırdı. Yeni Alanya Gazetesi Spor Müdürü Cemali Aygır'ın sunduğu, köşe yazarı Uğur Veysel Okşar'ın da yorumları ile renk kattığı programda, Alanyaspor'un Kayserispor galibiyeti, Teknik Direktör Erol Bulut'un kadro seçimi, oyuncuların performansları, var kararları, verilmeyen kartlar ve daha bir çok konu masaya yatırıldı. Alanyaspor'un ligdeki 4'üncü yılında ilk kez bir açılış maçını kazandığını söyleyen Okşar, "Alanyaspor futbol oynamadığı bir maçı kazanmasını bildi. Kayserispor'un da eksikleri vardı ve kötü bir performans sergilediler. Alanyaspor kalesine gelemediler bile diyebiliriz. Çünkü bir kaç şutları dışında ki onları da Marafona kurtardı, başka bir atakları yoktu. Ligdeki ilk maç ölçü olamaz. Yeni transferlerin performanslarını beğendim. Birkaç maç sonra kadro tam olarak oturacak ve temsilcimiz daha iyi maçlar çıkaracaktır" şeklinde konuştu.

'EROL HOCA'NIN İŞİ ZOR'

Alanyaspor'un yapılan yeni transferlerle birlikte daha da güçlendiğini söyleyen Uğur Veysel Okşar, Kayserispor maçındaki yedek kulübesinde altertanif isimlerin çokluğunun, önümüzdeki günlerde Erol Bulut'u tatlı bir telaşa sokacağını ifade etti. Okşar, "Alanyaspor bu sezon 10'u aşkın transfer yaptı ve bunlardan 4'ü ilk 11'de kendine yer buldu. 2'si de oyuna sonradan dahil oldu. Kulübemiz oldukça zengindi. İlerleyen maçlarda Erol Hoca'nın işi zor. Kemik kadro dışında oynayan yeni transferler maçta hiç sırıtmadı. Maçın tek kötü ismi Fernandes'di. Alanyaspor sol kanattan hiç orta yapamadı. Ta ki 70'de Fernandes-Campos değişikliği yapılana kadar. O dakikadan sonra rakip kalede daha çok pozisyon bulmaya başladık ve Cisse'nin nerede durmasını bilmesiyle golü bulduk ve 3 puanı aldık. Erol Hoca da bunun farkındadır. Ancak Fernandes kendine çekin düzen vermeli. Alanyaspor'a ikinci gelişinden sonra ben devamlı form düşüklüğü olduğunu düşünüyorum. Bunu da ilk maçtaki görüntüsüyle verdi" dedi.

'TARAFTAR BİRLİK OLAMIYOR'

Uğur Veysel Okşar, Alanyaspor taraftarlarının bazı konularda eksik kaldığını da programda ifade etti. Kayserispor maçının ardından Futbol Arena adlı haber sitesinin Kayserisporlu taraftarlara VAR kararları ile ilgili kışkırtıcı sorular sorduğunu söyleyen Okşar "Maçtaki VAR kararları sonuna kadar doğru. Özetlerini izledim ve dersime çalışıp geldim" diyerek yanında getirdiği görüntüleri izleyicilerle paylaştı. Kayserispor'un bulduğu golde Henrique'nin yaklaşık 1 metre ofsaytta olduğunu söyleyen Okşar, "Kayserispor Başkanı Erol Bedir de çıkmış 5 dakikalık VAR incelemesinin şüphe uyandırdığını ve bu durumun açıklanması gerektiğinden bahsediyor. Futbol Arena'nın Kayseri muhabiri de sarı kırmızılı taraftarlara kışkırtıcı sorular sorarak gündem yaratmaya çalışıyor. Yaptıkları bu algı operasyonuna ise bizim taraftarlarımdan hiç ses çıkmıyor. Münferit tepkiler dışında herkes sus pus olmuş izliyor. Alanyaspor sadece tribünden desteklenmez" ifadelerini kullandı.

'HAYDAR KAPTANLIK YAPMALI'

Alanyaspor'un Kayserispor maçı sonrasında verdiği geleneksel galibiyet pozunda kaptan Haydar Yılmaz'ın yer almamasına bir anlam veremediğini de sözlerine ekleyen Uğur Veysel Okşar, "Her ne olursa olsun, kaptan olarak o galibiyet pozu karesinde olması gerekiyordu. Geçtiğimiz yıl da aynı şekilde bir fotoğrafta yer almadığını biliyorum. Bu konuda titiz bir taraftarımız olan İrfan Kertili beni uyardı ve bende buradan Haydar'a seslenerek, kaptanlık yapması gerektiği çağrısında bulunuyorum" dedi.

