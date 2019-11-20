Veysel'in büyük başarısı
Aytemiz Alanyaspor'un genç yıldızı Veysel Karani Ünal, U19 Milli Takımımızın formasını giydiği Avrupa Şampiyonası Eleme Turu son maçında Bulgaristan'a attığı golle galibiyeti getirdi. Grubunu lider olarak tamamlayan ay yıldızlılar Elit Tur'a kalmayı başardı
SÜPER Lig'deki gururumuz Aytemiz Alanyaspor'un genç yıldızı Veysel Karani Ünal, Milli Takım formasıyla ilk golünü Bulgaristan'a attı. U19 Milli Takımımızın, Bulgaristan ile yaptığı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu son maçında forma giyen genç futbolcu, mücadelede hücum hattında görev yaptı. Henüz 2. dakikada Krasyev'in golüyle geriye düşen ay yıldızlılar, 10. dakikada Atakan Gündüz'ün penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Maçta ilk 11'de forma giyen Alanyaspor'un genç yeteneği Veysel Karani Ünal, 28. dakikada sahneye çıktı ve şık bir kafa vuruşuyla galibiyeti getiren golü attı. İlk devreyi 2-1 önde kapatan U19 Milli Takımı, ikinci devrede farkı arttıracak pozisyonlara girdi ancak değerlendiremedi. Savunmada da rakibine gol fırsatı veremeyen U19 Milli Takımımız, maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve bu galibiyetle grubunu lider tamamlayarak 'Elit Tur'a kaldı. 13 grupta ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi üçüncü takımla birlikte ev sahibi Portekiz, 2020'de Elit Tur'da yer alacak. Elit Tur'da gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Kuzey İrlanda, Temmuz 2020'de finallerde karşı karşıya gelecekler.
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