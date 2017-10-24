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Venus Williams ilk galibiyetini aldı

Kadın Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin üçüncü günündeki Beyaz Grup maçlarında Karolina Pliskova, Garbine Muguruza'yı, Venus Williams da Jelena Ostapenko'yu mağlup etti

Venus Williams ilk galibiyetini aldı

Kadın Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin üçüncü günündeki Beyaz Grup maçlarında Karolina Pliskova, Garbine Muguruza'yı, Venus Williams da Jelena Ostapenko'yu mağlup etti

24 Ekim 2017 Salı 20:17
Venus Williams ilk galibiyetini aldı
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İLK kez 1972'de düzenlenen, 2013 yılından bu yana da kadınlar dünya  sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren WTA  Finalleri'nin 47'ncisi Singapur'da devam ediyor. 
 
Beyaz Grup karşılaşmalarının oynandığı organizasyonun üçüncü gününde,  2 numaralı seribaşı Muguruza ile 3 numaralı seribaşı Pliskova korta çıktı. 
 
Çek tenisçi Pliskova, İspanyol rakibi Muguruza'yı 6-2'lik setlerle 2-0  yenerek turnuvada 2'de 2 yaptı.  
 
Venus Williams ilk galibiyetini aldı
 
Beyaz Grup'taki diğer maçta, 5 numaralı seribaşı Venus Williams ile 7  numaralı seribaşı Jelena Ostapenko karşılaştı. 
 
ABD'li tenisçi Venus Williams, Letonyalı rakibi Ostapenko'yu 7-5, 6-7  ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.
 
Turnuvada yarın Kırmızı Grup'ta Simona Halep-Caroline Wozniacki ve  Elina Svitolina-Caroline Garcia maçları oynanacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
Venüs WilliamsKadın Tenisçiler Birliği
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