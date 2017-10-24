İLK kez 1972'de düzenlenen, 2013 yılından bu yana da kadınlar dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren WTA Finalleri'nin 47'ncisi Singapur'da devam ediyor.



Beyaz Grup karşılaşmalarının oynandığı organizasyonun üçüncü gününde, 2 numaralı seribaşı Muguruza ile 3 numaralı seribaşı Pliskova korta çıktı.



Çek tenisçi Pliskova, İspanyol rakibi Muguruza'yı 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek turnuvada 2'de 2 yaptı.



Venus Williams ilk galibiyetini aldı



Beyaz Grup'taki diğer maçta, 5 numaralı seribaşı Venus Williams ile 7 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko karşılaştı.



ABD'li tenisçi Venus Williams, Letonyalı rakibi Ostapenko'yu 7-5, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.



Turnuvada yarın Kırmızı Grup'ta Simona Halep-Caroline Wozniacki ve Elina Svitolina-Caroline Garcia maçları oynanacak.

