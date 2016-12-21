Veli Kavlak iddiası

ARA transferi en hızlı geçirecek takımlardan biri de Aytemiz Alanyaspor olacak gibi görünüyor. Takımda eksik görülen yerlere takviye yapmaya hazırlanan Turuncu-Yeşilli yönetim, bu konuda görüşmelerini sürdürüyor. Özellikle de orta sahaya mutlak takviye yapması beklenen Alanyaspor'un Veli Kavlak ile ilgilendiği iddia edildi. Veli Kavlak, uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başladı ancak henüz Şenol Güneş tarafından hiç değerlendirilmedi. Aytemiz Alanyaspor'un ise genç oyuncuyu alternatifler arasında tuttuğu gelen bilgiler arasında.



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