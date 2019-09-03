Vefalı Mukairu

SÜPER Lig ekiplerinden Antalyaspor'da geçen sezon U19 takımında forma giyen Nijeryalı forvet Paul Mukairu, hazırlık kamplarındaki performansıyla teknik direktör Bülent Korkmaz'ın gözüne girdi. Ligin ilk haftasındaki Göztepe ve ikinci haftasındaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında teknik direktör Bülent Korkmaz'ın ilk 11'de görev verdiği Paul Mukairu, 3. maçında Konyaspor deplasmanında 78'inci dakikada oyuna girerek takımına beraberliği getiren golü attı. Maçlardaki performansıyla teknik direktör Bülent Korkmaz'ın yanı sıra taraftarın da beğenisini kazanan genç futbolcu, geçen sezon U19 takımında forma giyen arkadaşlarını da unutmadı. Ligin ilk maçında Göztepe karşısındaki galibiyet sonrası futbolculara ödenen 50 bin lira primle ilk parasını kazanan Mukairu, geçen sezon birlikte forma giydiği takım arkadaşlarına krampon hediye etti.