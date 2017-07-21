Ve Galatasaray'da beklenen oldu

İSVEÇ'TEKİ 2-0'lık yenilginin ardından Mariano transferini açıklayan ve devamında "Uçaklar inmeye devam edecek" sözleriyle zaman kazanıp, taraftar tepkisini bir nebze olsun dindiren Özbek, dünkü hezimetin ardından çaresiz kaldı. Tüm stadın istifaya çağırdığı Başkan Özbek, sezonun kalan bölümünü daha normal seyrinde geçirmek için artık Lucescu'yu göreve getirmek zorunda. Başkan, en kısa zamanda Tudor'un sözleşmesindeki 400 bin Euro'luk tazminat maddesini kullanıp, Hırvat çalıştırıcı ile yolları ayırmayı planlıyor.
LUCESCU YORUM YAPMAMIŞTI
Lucescu'yla ilk görüşme de zaman kaybetmeden yapılacak. Son olarak Zenit'i çalıştıran ve Rusya'da umduğunu bulamayan Rumen çalıştırıcı şu an boşta. Kısa süre önce Lozan'daki Fenerbahçe-A.Bilbao maçını izleyen Luce, Galatasaray sorularına, "Göreceğiz. Bir şey diyemem" cevabını vermişti. 71 yaşındaki hocayı göreve getirmek için Başkan Özbek tüm kozları oynayacak.
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